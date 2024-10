Processo de Assange foi 'motivado politicamente', diz Conselho da Europa

O processo do fundador do WikiLeaks Julian Assange foi "motivado politicamente", disse a Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa (APCE) em uma resolução adotada nesta quarta-feira (2).

Julian Assange participou do debate sobre essa resolução em Estrasburgo, no nordeste da França, levantando seu punho enquanto sorria após a adoção por 88 votos a favor e 13 contra (de 121 votantes).

O australiano, de 53 anos, passou 14 anos preso, primeiro na embaixada do Equador em Londres e depois na prisão de Belmarsh perto da capital britânica, de onde foi libertado em junho em virtude de um acordo com a Justiça dos Estados Unidos.