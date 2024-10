Boate em Beirute vira abrigo para libaneses deslocados

Cerca de 400 pessoas se abrigam dentro da boate, sem contar as famílias que se estabeleceram do lado de fora, afirma.

Na boate futurista, com suas paredes e pisos pretos, as crianças jogam bola ou andam de skate na antiga pista de dança. Os deslocados se instalaram com suas famílias nos espaços privados onde os clientes costumavam se sentar, nos bares onde as taças de vinho ainda estão alinhadas ou na cabine do DJ.

- "Seguros" -

O antigo ambiente festivo e de paredes escuras agora adquiriu uma certa tranquilidade.

Os homens dormem em colchões, os vizinhos conversam ao redor de uma mesa e uma criança pequena lê um livro sobre as princesas.

"Aqui estamos bem", diz Rida Alaq, uma mulher de 49 anos que, antes de se refugiar na Skinn, dormiu na rua por uma semana com sua mãe de 79 anos. Sua irmã, que vive em Dubai, foi quem lhe contou da iniciativa da boate após ver nas redes sociais.