Do Tibete à América do Sul: um templo budista escondido nas serras uruguaias

Chagdud Tulku Rinpoche, exilado do Tibete em 1959, radicado nos Estados Unidos em 1979 e estabelecido no sul do Brasil na década de 1990, não viveu para ver a sede no Uruguai: ele morreu em 2002, aos 72 anos de idade.

Sua esposa e discípula, Chagdud Khadro, assumiu a direção espiritual da organização, que tem mais de cem centros, vários deles em países como EUA e Brasil.

- Em busca da felicidade -

A "Fortaleza del León" transmite os ensinamentos do budismo tibetano da escola Vajrayana, em particular a linhagem Nyingmapa.

Pessoas do Uruguai, Argentina, Peru, Chile, Paraguai, Colômbia já pediram ajuda ao templo em busca de "uma maior felicidade", afirma Pema Gopo.

"É impressionante a quantidade de gente que traz o tema do suicídio", diz o argentino de 77 anos, que antes trabalhava com finanças no exterior e agora vive no templo como colaborador.