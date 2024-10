Evo Morales é protegido por cocaleiros diante do medo de prisão, dizem partidários

O ex-presidente Evo Morales está sendo protegido por plantadores de coca em algum lugar da região boliviana do Chapare, no centro do país, por medo de ser preso por vários casos de supostos crimes, revelou um de seus colaboradores mais próximos na quarta-feira.

"Irmãos e irmãs do Trópico (Chapare) se mobilizaram clandestinamente, tornaram-se os vigias, os guarda-costas, os protetores da vida de Evo Morales", disse seu ex-ministro do Interior, Carlos Romero.

Romero revelou que há pelo menos cinco processos judiciais em andamento contra Morales, acionados pelo governo nas últimas duas semanas.