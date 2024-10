Juventus confirma grave lesão no joelho de Bremer

O zagueiro brasileiro Bremer, da Juventus, sofreu uma grave lesão no joelho esquerdo durante a vitória da equipe sobre o RB Leipzig (3 a 2) pela Liga dos Campeões e será desfalque por um longo período, anunciou o clube italiano nesta quinta-feira (3).

"Gleison Bremer e Nico González passaram por exames profundos que mostraram para o primeiro uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e para o segundo uma leve lesão do femoral da coxa direita", informou a Juve em comunicado.

"Bremer passará por cirurgia nos próximos dias", concluiu o clube, sem dar mais detalhes.