O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, considerou, nesta quinta-feira (3), que é possível evitar uma guerra total no Oriente Médio, onde Israel bombardeou posições do Hezbollah no Líbano e sofreu represália do Irã com um ataque de mísseis.

"Não acredito que haverá uma guerra total. Acho que podemos evitar isso", disse Biden aos jornalistas Na Casa Branca. Contudo, o presidente afirmou que "ainda há muito a fazer".

acb/dw/nn/cjc/rpr