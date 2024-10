Ancelotti aponta 'falta de intensidade' como problema do Real Madrid

Além disso, Ancelotti afastou qualquer dúvida sobre a necessidade de reforços: "Não acho que falte nenhum jogador de toque. Modric, Camavinga, Valverde, Bellingham, Tchouameni é fundamental no aspecto defensivo. Temos muita variedade e, embora não tenhamos mostrado a qualidade que temos, não falta nada".

O Real Madrid é o vice-líder do Campeonato Espanhol com 18 pontos, três atrás do Barcelona.

O time merengue enfrenta neste sábado o Villarreal (3º), no Santiago Bernabéu, pela 9ª rodada.

