Bombardeio israelense bloqueou estrada entre Síria e Líbano, segundo Beirute

O Exército israelense bombardeou o leste do Líbano, na fronteira com a Síria, nesta sexta-feira, bloquando a principal estrada que liga os dois países, indicaram as autoridades libanesas.

Israel acusou o movimento islamista libanês Hezbollah de passar armas por esta rota.

"A estrada que leva milhares de libaneses à principal passagem humanitária para a Síria está agora bloqueada após um bombardeio israelense", disse o ministro libanês dos Transportes, Ali Hamieh.