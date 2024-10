Coproprietário do United evita falar sobre futuro de Ten Hag

O Manchester United vive um início de temporada catastrófico: é o 13º colocado no Campeonato Inglês com apenas duas vitórias em seis jogos, e na Liga Europa empatou em 3 a 3 com o Porto na quinta-feira.

"Nosso objetivo é muito claro, queremos devolver o Manchester United ao lugar que ele pertence, e por enquanto não é o caso, evidentemente", explicou o milionário britânico, dono do clube desde fevereiro.

No domingo, o United visita o Aston Villa pela 7ª rodada da Premier League.

