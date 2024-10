Dorival convoca Alex Telles para substituir Guilherme Arana

Telles foi contratado em setembro pelo alvinegro carioca, depois de atuar por dez anos em times da Europa e da Ásia como Inter de Milão, Porto, Manchester United, Sevilla e Al-Nassr.

O jogador de 31 anos não era convocado desde junho de 2023, quando o Brasil disputou amistosos contra Guiné (vitória por 4 a 1) e Senegal (derrota por 4 a 2).

O lateral vai disputar a posição de titular com o estreante Abner Vinicius, do Lyon, uma das surpresas de Dorival para visitar o Chile em Santiago no dia 10 de outubro e receber a seleção peruana no dia 15, em Brasília.

O Brasil perdeu quatro dos últimos cinco jogos das Eliminatórias e atualmente é o quinto colocado na competição, com dez pontos em oito jogos. Chile (9°) e Peru (10°) estão no fundo da tabela.

Arana é o segundo desfalque da lista de 23 convocados anunciada por Dorival Júnior na semana passada.

O zagueiro Beraldo, do Paris Saint-Germain, foi chamado para substituir o lesionado Bremer, da Juventus.