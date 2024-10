EUA atacam alvos huthis no Iêmen (Exército)

Os Estados Unidos atacaram nesta sexta-feira (4) 15 alvos controlados por rebeldes huthis no Iêmen, informou o Exército. Quatro províncias foram atacadas, segundo a rede de TV Al Masirah, administrada pelos rebeldes, apoiados pelo Irã.

Estados Unidos e Reino Unido fizeram repetidos ataques destinados a frear a capacidade dos huthis de atingir a navegação, mas os ataques dos rebeldes contra os navios mercantes que transitam pelo Mar Vermelho e Golfo de Áden persistem.

"O Comando Central do Exército (Centcom) realizou hoje bombardeios contra 15 alvos huthis em áreas do Iêmen controladas pelo grupo apoiado pelo Irã", publicou em redes sociais o comando do Exército responsável pelas operações no Oriente Médio. "Esses alvos incluíam capacidades militares ofensivas huthis", subilinhou o Centcom, acrescentando que os ataques foram realizados "para proteger a liberdade de navegação e tornar as águas internacionais mais seguras para os navios americanos, da coalizão e mercantes".