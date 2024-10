O que saber sobre as eleições municipais no Brasil

O Brasil vai às urnas neste domingo (6) para renovar os prefeitos e vereadores durante os próximos quatro anos, após uma campanha violenta que registrou agressões físicas e à sombra do crime organizado.

Os brasileiros elegerão os governos de mais de 5.500 cidades, dois anos depois das eleições presidenciais mais polarizadas entre Luiz Inácio Lula da Silva e seu antecessor, Jair Bolsonaro.

De acordo com as pesquisas, Rio de Janeiro e outras 10 das 26 capitais estaduais podem definir seus novos prefeitos no primeiro turno. Quando nenhum candidato obtiver mais da metade dos votos, o pleito irá para o segundo turno, no dia 27 de outubro.