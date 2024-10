Toda mulher afegã pode aspirar ao status de refugiada, diz Justiça europeia

A Justiça europeia decidiu, nesta sexta-feira (4), que a nacionalidade e o gênero são suficientes para que um país-membro da União Europeia (UE) conceda asilo a mulheres afegãs, sujeitas a medidas discriminatórias desde o retorno dos talibãs ao poder.

"As autoridades competentes dos Estados-membros podem considerar que não é necessário provar que as solicitantes correm um risco efetivo e específico de serem alvos de atos de perseguição se retornarem ao seu país de origem", indicou um acórdão do Tribunal de Justiça da União Europeia (TJUE).

"Basta levar em consideração a sua nacionalidade e gênero", acrescentou o tribunal com sede em Luxemburgo, decidindo o caso de duas mulheres afegãs a quem as autoridades austríacas recusaram reconhecer o status de refugiadas.