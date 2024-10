Alisson se lesiona e vai desfalcar Brasil nas Eliminatórias; Weverton é convocado

O goleiro Alisson vai perder as duas partidas do Brasil em outubro pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026 após sofrer uma lesão neste sábado (5) em jogo do Liverpool, pela Premier League, anunciou a Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

"O Departamento médico da Seleção entrou em contato com o clube inglês e foi informado que o atleta não tem condição de atuar nas duas partidas", na visita ao Chile e contra o Peru, em casa, explicou a CBF num comunicado.

Weverton, goleiro do Palmeiras, foi convocado em seu lugar.