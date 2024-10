Crianças israelenses sobreviventes do 7 de outubro buscam consolo na música

Após 50 dias de cativeiro em Gaza, ela foi libertada durante uma trégua em novembro junto com sua amiga Hila Rotem, de 13 anos, e a mãe desta.

Mas sua libertação foi o início de um longo caminho para a recuperação, uma luta diária sofrida pelos mais de 100 reféns que foram parte de uma troca que libertou 240 palestinos presos em Israel.

Meses depois, 97 reféns permanecem em Gaza, dos quais 33 foram declarados mortos pelo Exército israelense.

Hand perdeu a mãe aos dois anos e sua madrasta foi morta no ataque do Hamas ao kibutz de Be'eri.

Ela e Rotem compartilharam o cativeiro e agora, junto com outras crianças, participam de um projeto com o popular cantor e compositor israelense Keren Peles às vésperas do aniversário de um ano do massacre de 7 de outubro.

Na casa do artista em Hofit, no centro de Israel, cerca de 10 adolescentes e crianças que foram diretamente atingidos pelo ataque do Hamas reúnem-se para cantar.