Fonte do Hezbollah diz que foi perdido o contato com dirigente do grupo desde sexta

Uma fonte do Hezbollah afirmou neste sábado (5) que, desde os bombardeios israelenses de sexta-feira na periferia de Beirute, "se perdeu" o contato com o alto comandante do movimento islamista, Hashem Safieddine, apontado como possível sucessor do falecido líder Hassan Nasrallah.

Consultado pela AFP sobre estas informações, o movimento islamista respondeu em um comunicado que "não há fontes do Hezbollah" e que a posição da organização "é emitida em declarações oficiais". O grupo não confirmou, nem desmentiu que se perdeu o contato com Safieddine.

Uma fonte do Hezbollah, que falou com a AFP sob condição de anonimato, disse que o contato com Safieddine "se perdeu desde os violentos bombardeios na periferia ao sul de Beirute" na sexta-feira.