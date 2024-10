Força da ONU no Líbano diz 'manter suas posições', apesar de pedido de Israel para que mova algumas

Segundo o comunicado, a Finul tem "planos preparados para serem acionados em caso de absoluta necessidade".

"A segurança dos soldados da manutenção da paz é fundamental e lembramos a todas as partes a sua obrigação de respeitá-la", disse.

Cerca de 10.000 capacetes azuis estão destacados no sul do Líbano para supervisionar a manutenção da paz na região.

A Finul faz um apelo ao "Líbano e Israel a aplicarem a resolução 1701 do Conselho de Segurança, a única solução viável para restaurar a estabilidade na região".

Esta resolução, aprovada no final da guerra de 2006 entre Israel e o movimento islamista libanês Hezbollah, estipula que apenas as forças de manutenção da paz e o Exército libanês sejam destacados no sul do Líbano, entre a fronteira com Israel e o rio Litani.

Também prevê a retirada das forças armadas não estatais, ou seja, do Hezbollah, que estão presentes no sul do país desde o fim da guerra.