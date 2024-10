Irã responderá com 'mais força' a possível represália de Israel, diz chanceler

O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, prometeu neste sábado (5) que Teerã responderá com "mais força" se Israel lançar um ataque de retaliação pelo bombardeio iraniano com mísseis desta semana.

"Nossa reação a qualquer ataque do regime sionista [Israel] é clara", declarou Araghchi em visita a Damasco, a capital da Síria, onde se reuniu com o presidente Bashar al-Assad, um aliado do Irã.

O Irã lançou em 1º de outubro uma salva de cerca de 200 mísseis contra Israel. Teerã indicou que o bombardeio foi uma medida de represália pelo assassinato do líder do movimento libanês Hezbollah, Hassan Nasrallah, e do general iraniano Abbas Nilforushan, mortos em 27 de setembro em um bombardeio de grande envergadura na periferia sul de Beirute.