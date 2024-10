Israel, em alerta máximo antes do aniversário do 7/10, promete responder ataque do Irã

Israel anunciou, neste sábado (5), que está em alerta máximo antes do aniversário do ataque do Hamas a Israel, em 7 de outubro, que foi o estopim da guerra em Gaza, e afirmou que "prepara uma resposta" à agressão lançada na terça-feira pelo Irã contra seu território.

"Esta semana rememoramos o aniversário da guerra e o 7 de outubro. Estamos preparados com mais forças antecipadamente para este dia", afirmou o porta-voz do exército israelense, Daniel Hagari.

O presidente israelense, Isaac Herzog, lembrou que ainda não se fecharam "completamente" as feridas do sangrento ataque surpresa do movimento islamista palestino no sul de Israel.