Netanyahu critica Macron por pedir embargo de armas a Israel

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, investiu neste sábado (5) contra o presidente francês, Emmanuel Macron, e os dirigentes dos países que pediram a interrupção do envio de armas a Israel no âmbito da guerra contra o Hamas em Gaza e o Hezbollah no Líbano.

"Enquanto Israel luta contra as forças da barbárie lideradas pelo Irã, todos os países civilizados deveriam apoiar firmemente Israel. Contudo, o presidente Macron e outros dirigentes ocidentais agora estão pedindo embargos de armas contra Israel. Deveriam estar envergonhados", disse Netanyahu em um comunicado.

"O Irã está impondo um embargo de armas ao Hezbollah, aos huthis, ao Hamas e a seus outros representantes? É claro que não", disse Netanyahu, acrescentando que os três grupos contam com apoio de Teerã e fazem parte do chamado "eixo de resistência" contra Israel.