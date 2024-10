País mais afetado por surto de mpox, RD Congo começa campanha de vacinação

A República Democrática do Congo, o país mais atingido por uma epidemia de mpox, iniciou neste sábado (5) a campanha de vacinação em uma província do leste, constataram jornalistas da AFP.

O início da campanha de vacinação, que estava previsto para quarta-feira, começou com a imunização do pessoal de saúde do maior hospital de Goma, a capital da província de Kivu do Norte.

A operação vai continuar na segunda-feira no leste do país, onde foi detectado há um ano um surto desta doença viral.