Política externa expõe divisões no regime iraniano

O líder ouve e orienta e, caso não haja consenso, resolve com sua autoridade.

"Khamenei toma suas decisões após consultar os membros do Conselho Nacional Supremo", ou reúne todas as correntes do poder, analisa Eva Koulouriotis, especialista independente na região.

Mas os argumentos de ambos os lados evoluem conforme os acontecimentos, como ocorreu com a ofensiva israelense que, após destruir a Faixa de Gaza para desarmar o Hamas, eliminou também seu líder político Ismail Haniyeh, em julho em Teerã.

Inicialmente, "Khamenei apoiou uma retirada tática seguindo os reformistas", assinalou a especialista grega.

No entanto, quando Israel matou em setembro, em Beirute, o carismático líder do Hezbollah, Hassan Nasrallah, dizimando o comando do movimento, o líder supremo considerou que a prudência havia fracassado.

"Ele adotou então a opinião dos conservadores dos Guardiões da Revolução, que haviam exigido uma resposta ao assassinato de Haniyeh", afirmou Koulouriotis.