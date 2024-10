Cobertura da AFP sobre as eleições presidenciais nos EUA

A cobertura em texto, foto e vídeo será complementada com gráficos da nossa equipe de visualização de dados, enquanto a checagem digital fará um pente fino habitual nas afirmações das duas campanhas e examinará a desinformação que se propaga online.

A cobertura será coordenada da sede da agência na América do Norte, em Washington, e através dos nossos escritórios em Nova York, Los Angeles, San Francisco, Miami e Houston.

- Os últimos 10 dias -

Seguindo nosso pacote de cerca de 20 matérias, enviado na semana passada, vamos disponibilizar outro similar a dez dias das eleições.

Uma série de histórias especialmente selecionadas exporá a situação da disputa pela Casa Branca na reta final, delineará os pontos fortes e fracos dos dois candidatos, analisará as disputas no Congresso e explicará as peculiaridades do sistema eleitoral dos Estados Unidos com gráficos atualizados.

Durante o restante da campanha, nosso resumo diário será atualizado constantemente para incorporar as últimas notícias de eventos, discursos e outros desenvolvimentos relacionados com as pesquisas em todo o país.