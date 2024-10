Flórida declara estado de emergência à espera de 'grande furacão' na próxima semana

O governador da Flórida declarou estado de emergência no sábado (5), depois que meteorologistas alertaram sobre a chegada de um "grande furacão" na próxima semana, enquanto o estado do sudeste dos Estados Unidos ainda se recupera do mortal ciclone Helene.

Em uma publicação na rede social X, o Serviço Nacional de Meteorologia dos EUA previu que a tempestade tropical Milton, atualmente cruzando o oeste do Golfo do México, "se fortalecerá e se transformará em um grande furacão à medida que se desloca em direção à Florida em meados da próxima semana".

O governador do estado, Ron DeSantis, declarou estado de emergência em 35 condados enquanto aguarda a chegada de Milton a este estado, acostumado a tempestades e onde o furacão Helene deixou pelo menos 14 mortos no final do mês passado.