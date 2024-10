Ataque russo contra navio civil deixa ao menos um morto em porto ucraniano

Uma pessoa morreu e cinco ficaram feridas nesta segunda-feira (7) durante um ataque de mísseis russos no porto de Odessa, no sul da Ucrânia, que atingiu uma embarcação civil com bandeira de Palau, um arquipélago do Oceano Pacífico, indicou o governador local.

"O inimigo disparou um míssil balístico contra um navio civil com bandeira de Palau. Um ucraniano de 60 anos, funcionário de uma empresa privada de manutenção, morreu. Outros cinco cidadãos estrangeiros ficaram feridos", informou Oleh Kiper, governador do oblast de Odessa, no Telegram.

bur-pop/sag/jvb/rpr