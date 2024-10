Barcelona espera voltar ao Camp Nou 'antes do final do ano'

O Barcelona espera voltar a jogar no Camp Nou "antes do final do ano", enquanto terminam as obras de reforma que estão sendo realizadas no estádio, afirmou nesta segunda-feira (7) a vice-presidente institucional do clube, Elena Fort.

Fort apresentou à imprensa o planejamento do Barça e afirmou que o clube está "trabalhando ativamente" para voltar à sua mítica casa ainda em 2024, com uma capacidade provisória para 62 mil espectadores.

O término das obras está previsto para meados de 2026 e o número de assentos disponíveis será de 105 mil.