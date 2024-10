Dor e lágrimas em homenagem às vítimas do festival de música de 7 de outubro em Israel

"A dor não desaparece, pelo contrário, só se intensifica", explicou à AFP Doron Journo, cuja filha Karin, de 23 anos, morreu no ataque.

Ao ler a última mensagem que ela lhe enviou, este homem não consegue conter as lágrimas: "Se eu não voltar, saibam que os amo", dizia.

"As pessoas aqui são gentis, isso me conforta de certa forma, as famílias [das vítimas] estão muito unidas", acrescentou, antes de se recordar novamente de sua filha.

Ela sabia fazer todo mundo rir e "sempre fazia o que queria", completou.

Neste local do deserto do Neguev, entre cactos e eucaliptos, destaca-se o rosto sorridente da jovem em um mural com os retratos de quem foi assassinado em 7 de outubro de 2023.

O kadish, a oração pelos mortos, é lido por vários dos pais que perderam um filho no festival de música eletrônica.