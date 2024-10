MP da Bolívia intima Evo Morales a depor por suposto abuso de menor

O ex-presidente boliviano Evo Morales, envolvido em um escândalo por supostamente ter abusado de uma menor durante seu mandato, foi intimado a depor na próxima quinta-feira pelo Ministério Público em uma investigação por "estupro e tráfico de pessoas", anunciou a instituição nesta segunda-feira (7).

"Determinou-se a intimação das três pessoas acusadas neste caso: o senhor Evo Morales e os pais da vítima, para a quinta-feira, 10 de outubro, no Ministério Público, para que apresentem sua declaração informativa" no departamento de Tarija, informou o chefe do MP, Juan Lanchipa.

O líder indígena, de 64 anos, que se tornou o principal opositor do governo de seu ex-ministro, Luis Arce, afirmou no X que é vítima de um "lawfare" (perseguição judicial) e o atribuiu à "traição" do atual presidente, com quem disputa a indicação da situação à Presidência para as eleições de 2025.