Uganda proíbe prática do 'disco matanga' em funerais devido a casos de violência sexual

"O disco matanga é uma dança diabólica. (...) A polícia e as forças de ordem receberam instruções para garantir que o disco matanga cesse e que qualquer um que o organize seja detido e processado", afirmou Justine Kasule Lumumba, ministra ugandesa de Assuntos Gerais, à AFP.

Durante essas festas, "jovens são obrigadas a dançar no palco com vestidos curtos e de forma sedutora para atrair homens e ajudar a arrecadar dinheiro para os gastos funerários. As apresentações acontecem à noite e as meninas são sexualmente abusadas", acrescentou.

No leste de Uganda, "registramos duas mortes relacionadas ao disco matanga: uma de uma jovem que foi estuprada em grupo e outra de um menino que morreu durante um ataque ao sair" da festa, declarou um responsável local, Suleiman Walugembe Juuko.

A prática tem origem no Quênia, que a proibiu em 2018.

