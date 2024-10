Um ano após ataque do Hamas, manifestação na Cisjordânia celebra 'resistência' a Israel

Entre a multidão, alguns manifestantes carregavam um falso caixão que tinha escrito "direito internacional" e "Liga Árabe".

Outros traziam fotos de Hassan Nasrallah, chefe do movimento islamista libanês Hezbollah que morreu em um bombardeio israelense contra um subúrbio do sul de Beirute no dia 27 de setembro.

Em torno da praça central da cidade, onde fica a sede da Autoridade Palestina, rival do Hamas, em meio à multidão e às bandeiras libanesas, iraquianas e iemenitas, surgiam bandeirinhas do Hezbollah e cartazes do Hamas, dois movimentos considerados "terroristas" por Israel e pelos Estados Unidos.

Em 8 de outubro de 2023, o Hezbollah abriu uma frente contra Israel na fronteira sul do Líbano em apoio ao Hamas. Desde o início da guerra em Gaza, grupos armados iraquianos e os rebeldes huthis do Iêmen realizaram ataques com mísseis e drones contra Israel. Assim como o Hamas e o Hezbollah, estes grupos também são apoiados pelo Irã.

Jornalistas da AFP também ouviram manifestantes entoando lemas em homenagem aos "soldados do Hezbollah" ou a Mohamed Deif, o chefe do braço armado do Hamas, que Israel afirma ter matado em julho em um bombardeio na Faixa de Gaza. O Hamas, no entanto, não confirmou sua morte até o momento.

Vários jovens, alguns encapuzados, pisotearam bandeiras americanas e queimaram uma bandeira israelense.