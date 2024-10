HRW denuncia 'repressão violenta' no Azerbaijão antes da COP29

A HRW e a ONG Freedom Now documentam em um relatório 33 casos com "processos penais, prisões e perseguição" que ilustram os esforços do governo por "dizimar a sociedade civil".

Entre eles está o caso do defensor dos direitos humanos Ana Mammadli que, antes de sua prisão em abril de 2024, cofundou a organização Climate of Justice Initiative, para promover a defesa do meio ambiente.

Ele está à espera de julgamento por "contrabando" e pode ser condenado a oito anos de prisão.

"A ONU e os países que participam da COP29 devem destacar a importância de uma sociedade civil próspera e independente para conseguir uma ação climática ambiciosa", escreveu a HRW.

A chancelaria do Azerbaijão qualificou as acusações de "tendenciosas e inaceitáveis".

Todo sinal de dissidência no Azerbaijão é geralmente alvo de uma enérgica resposta do regime, duramente criticado pelos países ocidentais pela perseguição de opositores políticos e o amordaçamento dos meios de comunicação.