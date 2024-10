Os ataques dos rebeldes do Iêmen no Mar Vermelho, um processo muito organizado

Uma ONG de investigação revelou nesta terça-feira (8) o modus operandi dos rebeldes do Iêmen, aliados do Irã, em seus ataques a navios comerciais no Mar Vermelho, um processo muito organizado e centralizado por uma entidade obscura.

Por trás dos disparos de mísseis, ataques de drones e outras operações a partir das embarcações dos huthis, está o Centro de Coordenação de Operações Humanitárias (HOCC), liderado por uma pessoa muito próxima a Mahdi al Mashat, chefe de Estado de fato nos territórios controlados pelos insurgentes no Iêmen desde 2018.

O órgão, registrado na capital Sanaã, foi criado em fevereiro, como resposta à decisão dos Estados Unidos de voltar a classificar os huthis como grupo "terrorista".