Messi volta à seleção argentina em jogo contra Venezuela nas Eliminatórias

Impulsionada pelo retorno do astro Lionel Messi, a Argentina enfrenta uma Venezuela ameaçadora nesta quinta-feira (10), pela nona rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026.

Messi se juntará aos companheiros campeões mundiais no Estádio Monumental da cidade venezuelana de Maturín, depois de ter ficado de fora dos dois jogos anteriores da 'Albiceleste' do torneio classificatório, uma vitória por 3 a 0 sobre o Chile e uma derrota por 2 a 1 para a Colômbia, devido à lesão no tornozelo direito sofrida na final da Copa América.

O técnico Lionel Scaloni, ao mesmo tempo, estuda alternativas diante das ausências do goleiro Emiliano 'Dibu' Martínez e do zagueiro Cristian Romero por suspensão e o desfalque por lesão de outro de seus titulares, Nico González.