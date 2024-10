China alerta que 'provocações' do presidente de Taiwan 'causarão um desastre'

A China advertiu, nesta quinta-feira (10), que as "provocações" do presidente de Taiwan, Lai Ching-te, causarão um "desastre" para seu povo, depois que ele prometeu "resistir à anexação" frente à crescente pressão militar e política de Pequim na ilha.

A China insiste em que Taiwan, que tem um governo democrático, é parte de seu território e não descarta o uso da força para retomar o controle da ilha.

"As provocações de Lai, que busca obter 'a independência', estão causando problemas para a paz e a estabilidade no estreito de Taiwan e causarão um desastre para o povo de Taiwan", disse Chen Binhua, porta-voz do escritório de Assuntos de Taiwan chinês, em mensagem difundida pelas redes sociais.