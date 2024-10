Um ano depois, família de refém israelense descobre que ele foi morto em 7/10

- 'Salve-me!' -

No fim de agosto, junto com outros familiares de reféns, enviaram mensagens para a Faixa de Gaza com alto-falantes potentes, muito perto da fronteira.

"Idan!! Se nos ouve, estamos aqui, não nos rendemos", exclamou seu pai aquele dia.

Sob a tenda, os familiares se encontraram com uma ministra, um famoso apresentador de televisão, vários oficiais do Exército e outros parentes de reféns.

"Todas as famílias de reféns se transformaram em uma única e mesma família", comenta Shelly Shem-Tov, usando uma camiseta com a foto de seu filho Omer, também sequestrado no festival Nova.

"Ao longo deste ano, perdemos tantos reféns que não conhecemos efetivamente, mas conhecemos seus familiares, que se tornaram membros de nossa família, é tão doloroso", acrescenta Shem-Tov.