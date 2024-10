Bolívia vence Colômbia (1-0) na altitude e entra na zona de classificação para Copa de 2026

A Bolívia venceu nesta quinta-feira (10) a Colômbia por 1 a 0, na altitude de 4.150 metros de El Alto, tirando a invencibilidade dos colombianos nas Eliminatórias Sul-Americanas e entrando na zona de classificação direta para a Copa do Mundo de 2026.

Com gol de Miguel Terceros no início do segundo tempo (58'), a Bolívia chegou aos 12 pontos e subiu provisoriamente para a quarta posição, enquanto os colombianos seguem na segunda colocação, com 16 pontos, atrás da líder Argentina.

Na décima rodada, marcada para terça-feira, a Bolívia enfrentará os atuais campeões mundiais e bicampeões da América em Buenos Aires, enquanto a Colômbia receberá o Chile em Barranquilla.