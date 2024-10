Socorristas reportam ao menos 28 mortos em bombardeio israelense contra Gaza

Um bombardeio israelense deixou ao menos 28 mortos nesta quinta-feira (10) na Faixa de Gaza, relataram os socorristas, que afirmam que o ataque atingiu uma escola que abrigava deslocados. Os militares israelenses indicaram, por sua vez, que o edifício abrigava um centro de comando de combatentes.

Pelo menos 28 pessoas morreram em um bombardeio contra uma escola em Deir el Balah, no centro de Gaza, um ataque que, segundo o Exército israelense, estava direcionado a "terroristas (...) em um posto de comando".

No Líbano, o Exército israelense intensificou a ofensiva contra o Hezbollah em 30 de setembro, com incursões terrestres no sul, após um ano de troca de disparos na fronteira com este grupo aliado ao Irã e ao movimento palestino Hamas.