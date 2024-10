Casa Branca está 'profundamente preocupada' com disparos israelenses contra a Unifil

Os Estados Unidos estão "profundamente preocupados" com as informações de disparos israelenses contra a Força Interina da ONU no Líbano (Unifil), declarou, nesta quinta-feira (10), um porta-voz do Conselho de Segurança Nacional.

"Entendemos que Israel realiza operações seletivas perto da Linha Azul para destruir a infraestrutura do Hezbollah", disse o porta-voz, referindo-se à linha de demarcação entre Israel e o Líbano. Mas, acrescentou, "é fundamental que não ameacem a segurança das forças de paz da ONU".

