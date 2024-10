Com o argumento 'Salvem as baleias', detratores da energia eólica crescem nos EUA

Grupos do Facebook que se opõem veementemente a projetos eólicos em alto-mar têm crescido, alguns citando preocupações do NIMBY (Not in My Back Yard) e outros movimentos alegando que o aumento das turbinas eólicas causa danos reais aos animais marinhos ou ao meio ambiente.

Estes críticos realizaram mobilizações em cidades costeiras, fixaram cartazes com o slogan "Salvem as Baleias" e entraram com ações judiciais para tentar enterrar novos projetos eólicos.

O recente aumento de baleias encalhadas ou mortas deu-lhes mais argumentos.

Da costa da Virgínia ao Maine, no extremo nordeste, a região tem registrado uma mortalidade incomum entre as ameaçadas baleias-minke e jubarte do Atlântico e as francas do Atlântico Norte, em risco de extinção.

O fato coincidiu com os esforços da administração Joe Biden para aumentar os projetos de energia eólica marinha, reduzir as emissões e incentivar a transição às energias renováveis.

Desde 2021, sua gestão aprovou 10 projetos marinhos em escala comercial. Três parques eólicos marinhos nacionais estão em funcionamento há vários anos e outros três estão em construção.