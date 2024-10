Comoção no futebol grego com morte de George Baldock

O futebol grego acordou em choque nesta quinta-feira (10) com a notícia da morte de George Baldock, lateral-direito da seleção da Grécia e do Panathinaïkos, cujo corpo foi encontrado na noite passada.

O corpo do ex-jogador do Sheffield United, de 31 anos, foi encontrado na sua casa em Glyfada, nos arredores de Atenas, informou na quarta a agência oficial de notícias ANA, sem dar mais detalhes sobre as circunstâncias da morte.

"Podemos confirmar que George tristemente faleceu. Nossa família está chocada com esta terrível perda. Pedimos à mídia que respeite nossa privacidade neste momento", anunciou sua família na manhã desta quinta.