Escritora sul-coreana Han Kang leva o Prêmio Nobel de Literatura

"O trabalho de Han Kang é caracterizado por esta dupla exposição da dor, uma correspondência entre tormento mental e tormento físico, em estreita relação com o pensamento oriental", afirmou a academia sueca.

A autora, nascida em 27 de novembro de 1970 em Gwanju, na Coreia do Sul, tem "uma consciência única das relações entre o corpo e a alma, os vivos e os mortos e, pelo seu estilo poético e experimental, é considerada inovadora no campo da prosa contemporânea", declarou o presidente do Comitê Nobel, Anders Olsson, à imprensa.

Han Kang tornou-se conhecida internacionalmente com seu romance "A Vegetariana" (2007). Escrita em três partes, a obra descreve as violentas consequências da recusa de sua protagonista, Yeong-hye, em comer carne, o que provoca a rejeição brutal de seu entorno.

Outro sul-coreano que recebeu um Prêmio Nobel (o da Paz) foi o ex-presidente (1998 a 2003) Kim Dae-Jung em 2000 por "seu trabalho pela paz e reconciliação com a Coreia do Norte".

No ano passado, o dramaturgo norueguês Jon Fosse recebeu o prestigioso prêmio de Literatura.

