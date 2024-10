Evo Morales descarta depor à promotora que o investiga por abuso de menor na Bolívia

"Estão reativando um processo de forma ilegal, e nós informamos" essa irregularidade ao Ministério Público (MP), ressaltou Cox.

Convertido em um ferrenho opositor do governo que antes apoiava, Morales nega as acusações e as atribui a uma perseguição judicial do presidente Luis Arce, com quem disputa a nomeação do partido governista para as eleições de 2025.

"O governo traidor desencadeou uma guerra judicial, a criminalização do protesto social e a perseguição à oposição política para tentar nos banir", acrescentou.

Nesta quinta-feira, o ministro da Justiça, César Siles, advertiu que Morales poderá ser preso, caso se recuse a cumprir a convocação do MP.

"Qualquer ordem de citação afirma em seu texto que, em caso de não comparecimento, será expedido o mandado de prisão", sustentou.

O escândalo que pode levar o influente líder indígena à prisão remonta a 2015, quando ? segundo a denúncia que o MP investiga ? Morales se envolveu com uma menor de 15 anos, com quem teve uma filha em 2016.