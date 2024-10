Evo Morales se nega a depor ao MP por escândalo de abuso de menor na Bolívia

Nesta quinta-feira, o ministro da Justiça, César Siles, advertiu que o MP, conforme a normativa penal, pode ordenar a prisão de Morales caso ele não cumpra a intimação para depor.

"Qualquer ordem de citação afirma em seu texto que, em caso de não comparecimento, será expedido o mandado de prisão", acrescentou Siles.

Advogados consultados pela AFP afirmaram que, de fato, Morales pode ser preso se a promotora desconsiderar os argumentos da defesa para o seu não comparecimento nesta quinta.

Perseguição

Morales é hoje o principal opositor do governo de seu ex-ministro Luis Arce e o acusa de reabrir o caso como parte de uma "perseguição judicial" para afastá-lo da corrida pela indicação do grupo político da situação, que vive uma disputa interna, para as eleições presidenciais de 2025.

Em mensagem na rede social X, Morales alegou que o governo reabriu o caso para prendê-lo e, inclusive, "acabar" com sua vida.