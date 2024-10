Febre das bets dispara alarmes no Brasil

Haddad também pretende acabar com a publicidade desenfreada das "bets", impondo as mesmas restrições utilizadas sobre tabaco ou as bebidas alcoólicas para propôr o fim do "assédio televisivo".

- "Vício perigoso" -

Para Hermano Tavares, coordenador do Programa Ambulatorial do Jogo (PRO-AMJO) no Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas de São Paulo, a regulamentação deve ter como foco a saúde mental dos usuários.

"A verdade é que o que se pode ganhar de um lado com a história da arrecadação, pode se perder de outro com a sobrecarga do sistema de saúde", alerta.

O número de pacientes de seu programa aumentou muito desde 2018, mas ele notou sobretudo uma "explosão" a partir da Copa do Mundo de 2022.

"Existem pessoas que têm um transtorno mental associado como uma compulsão, uma ansiedade, uma depressão, que potencializa esse uso", explica a doutora Anna Lucia Spear King, psicóloga e fundadora do Instituto Delete.