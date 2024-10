Felipe Melo anuncia que vai se aposentar no final de 2025

A conquista histórica garantiu a participação do Fluminense na estreia do novo formato do Mundial de Clubes, que será realizado nos Estados Unidos de 15 de junho a 13 de julho de 2025.

A presença de Melo, que fará 42 anos durante o torneio, dependerá, no entanto, da renovação de seu vínculo com o Fluminense, decisão que será tomada em dezembro, ao final do atual Campeonato Brasileiro, segundo o presidente tricolor, Mário Bittencourt.

Eliminado da Libertadores-2024 nas quartas de final, o Flu foca suas atenções em não cair para a segunda divisão. Atualmente ocupa a 16ª posição, uma acima da zona de rebaixamento.

Um dos capitães do Fluminense, Felipe Melo defende o time carioca desde 2022 após ter atuado em clube europeus como Inter de Milão, Juventus, Fiorentina e Galatasaray.

Com a seleção brasileira disputou a Copa do Mundo de 2010, na África do Sul, na qual a Holanda eliminou o pentacampeão mundial nas quartas de final.

Após esse Mundial, não foi mais convocado pela Seleção, pela qual disputou 22 partidas e marcou dois gols.