Disparos de Israel contra QG da Unifil no Líbano ferem 2 soldados e geram protestos do Ocidente

A força conta com cerca de 10.000 soldados de manutenção da paz no sul do Líbano e tem pedido insistentemente uma trégua desde que, em 23 de setembro, se intensificou a escalada entre Israel e o movimento libanês pró-iraniano, o Hezbollah.

O ministro da Defesa italiano, Guido Crosetto, denunciou um ato "intolerável" e convocou o embaixador israelense. A Itália é o país ocidental que mais efetivos aporta a este contingente, com cerca de 900 militares mobilizados.

"As ações hostis cometidas de forma reiterada pelas forças israelenses contra a base da Unifil podem constituir crimes de guerra", advertiu Crosetto em uma coletiva de imprensa, após se reunir com o representante israelense, que "não soube dar explicações" a respeito.

Diante dos pedidos dos israelenses à ONU para deslocar seu quartel para fora da zona de combate, o titular da Defesa italiana foi categórico: "As Nações Unidas não podem receber ordens de Israel", sentenciou.

O ministério das Relações Exteriores francês anunciou em um comunicado que "espera explicações", ao mesmo tempo em que lembrou da "obrigação" de proteção aos capacetes azuis em áreas de conflito.

O governo espanhol fez esta mesma exigência, denunciando uma "gravíssima violação do direito internacional humanitário".