Furacão Milton deixa ao menos 10 mortos e devasta centro da Flórida

Para o professor John Marsham, cientista atmosférico, "muitos aspectos do Helene e do Milton estão muito alinhados" com o que os especialistas preveem em termos de mudança climática.

"Os furacões precisam de oceanos quentes para se formarem e as temperaturas recordes dos oceanos estão alimentando essas tempestades devastadoras. O ar mais quente retém mais água, levando a chuvas mais intensas e mais inundações", explicou.

Ao mesmo tempo, "o aumento do nível do mar devido à mudança climática está levando ao aumento das inundações costeiras.

As temperaturas no Atlântico Norte atingiram recordes este ano, de acordo com dados da Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos EUA (NOAA).

Faltando pouco mais de um mês para a eleição, a passagem do Helene assumiu uma dimensão política, com republicanos e democratas entrando em conflito sobre a ajuda aos afetados.

Trump acusou os democratas de terem reagido tarde demais ao furacão, uma acusação veementemente rejeitada por Biden e pela candidata democrata Kamala Harris.