Infância é vítima de uma violência 'sem precedentes', denuncia funcionária da ONU

"Conflitos, crise climática, insegurança alimentar, enormes deslocamentos de crianças... E há cada vez mais atividades criminosas. Cada vez mais tráfico de pessoas. O crime facilitado pela tecnologia está crescendo", enumera M'jid, que foi relatora especial da ONU sobre a venda de crianças, prostituição e pornografia infantil entre 2008 e 2014.

"Se a isso somarmos a pandemia da covid, os problemas de saúde mental", "a situação não é nada maravilhosa", diz ela nos escritórios desta pequena estrutura da ONU criada há 15 anos, que busca oferecer uma visão global de um problema normalmente tratado de forma setorial pelas diferentes agências da organização.

O panorama traçado por seu relatório não poderia ser mais desolador: mais de 450 milhões de crianças viviam em zonas de conflito no final de 2022; 40% dos 120 milhões de deslocados até o final de abril eram menores de idade; 333 milhões de crianças vivem em extrema pobreza e mais de 1 bilhão está em alto risco de serem afetadas pelas mudanças climáticas, "um multiplicador de riscos".

Outras facetas da violência infantil incluem o trabalho (160 milhões); o casamento infantil, com cerca de 640 milhões de meninas e mulheres forçadas a se casar; o bullying, sofrido por um em cada três estudantes entre 13 e 15 anos; e a falta de educação formal, com 6 milhões de crianças a mais fora do sistema escolar desde 2021, elevando o total para 250 milhões.

O suicídio é a quarta causa de morte entre jovens de 15 a 19 anos. A cada ano, quase 46 mil jovens entre 10 e 19 anos tiram suas próprias vidas.

O Unicef, a organização da ONU para a infância, denunciou nesta quinta-feira que uma em cada oito meninas e mulheres (370 milhões) foram vítimas de estupro ou agressões sexuais durante a infância.