Inflação nos Estados Unidos cai para 2,4% interanual em setembro

Em relação à habitação, outro item importante que cresceu acentuadamente nos últimos três anos, o aumento desacelerou, chegando a 0,2% em um mês.

O Departamento do Trabalho observou que a habitação e os alimentos foram responsáveis por 75% da alta de preços registrada em setembro.

Estes novos dados são os últimos publicados antes das eleições presidenciais e da próxima reunião do Federal Reserve (Fed, banco central americano).

A equipe de campanha do candidato republicano Donal Trump indicou em comunicado que os números divulgados nesta quinta-feira "são muito superiores à inflação de 1,4%" registrada quando o bilionário deixou a Casa Branca.

Par determinar sua política monetária, a instituição financeira baseia-se na evolução do índice PCE, que será publicado no final do mês.

Em agosto, este índice caiu novamente para 2,2% em termos anuais, muito próximo da meta de médio prazo do Fed de 2%.