Lenda do tênis, Rafael Nadal anuncia sua aposentadoria aos 38 anos

O segundo jogador da história com mais troféus em terras parisienses, o sueco Björn Borg, tem seis títulos, e o tenista com mais títulos num mesmo Grand Slam, Djokovic, conquistou 10 na Austrália.

Mas Nadal não foi apenas um jogador de saibro, ele alcançou sucesso em todas as superfícies. Curiosamente, foi na grama de Wimbledon que o espanhol fez uma das melhores partidas da história do esporte, quando após as finais perdidas em 2006 e 2007 para Federer, destronou o suíço em 2008, encerrando uma série de cinco títulos consecutivos do adversário.

Foi o primeiro de seus dois títulos em Londres. Ele também venceu o Aberto da Austrália duas vezes e o US Open quatro vezes.

- Lesões: o grande inimigo -

A carreira de Nadal também foi marcada por problemas físicos recorrentes. Cotovelo, pé, costas, abdômen... Durante anos, começando pela fratura no pé esquerdo em 2004, um ano depois de estrear no circuito profissional, o espanhol teve as lesões como um de seus maiores inimigos, mas sempre soube como se recuperar para voltar ao topo.

Em 2022, após conquistar seu 14º título em Paris, com infiltrações para suportar dores no pé devido à síndrome de Müller-Weiss, doença rara que afeta um osso do pé esquerdo e causa dores crônicas, ele passou por um novo tratamento que lhe permitiu continuar jogando, mas várias lesões o impediram de jogar regularmente desde então.